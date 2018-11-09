Вашингтон, 9 ноября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в шутку предложил возложить на Россию ответственность за то, что в американских штатах Флорида и Джорджия до сих пор не подсчитаны голоса после состоявшихся 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс США.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Хотите сказать, что они только сейчас отыскали голоса избирателей во Флориде и Джорджии, тогда как выборы состоялись во вторник? Давайте обвиним русских и потребуем немедленных извинений от президента Путина!» — написал глава Белого дома в своём микроблоге Twitter.

Напомним, ранее на пресс-конференции Дональда Трампа в Белом доме по итогам выборов произошёл скандал после того, как журналист CNN задал президенту вопрос о «российском вмешательстве» в выборы. Трамп отказался отвечать и заявил, что CNN «должно быть стыдно» за то, что у них работает столь «грубый и ужасный человек».

Позднее стало известно, что журналист Джим Акоста был лишён аккредитации в Белом доме.

Тем временем советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что состоявшиеся промежуточные выборы стали «самыми безопасности в истории».