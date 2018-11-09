Македония продлила чрезвычайное положение на границах
Скопье, 9 ноября, 2018, 20:07 — ИА Регнум. Правительство Македонии продлило режим чрезвычайного положения на границах, 9 ноября передает агентство Associated Press.
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Граница
Согласно заявлению правительства, чрезвычайное положение на южной и северной границе продлено до июня 2019 года.
Особый режим в пограничных районах Македонии действует с 2016 года в связи с кризисом с нелегальной миграцией с Ближнего Востока.
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