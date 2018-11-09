Марсель, Франция, 9 ноября, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Не менее восьми человек погибли при обрушении двух ветхих зданий во французском Марселе, 9 ноября передает агентство Associated Press.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Спустя четыре дня после обрушения спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело — женщину, предположительно, бездомную.

Как сообщало ИА REGNUM, два старых дома в Марселе рухнули 5 ноября. В настоящий момент спасатели и пожарные продолжают разбирать завалы.

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