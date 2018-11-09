Вашингтон, 9 ноября, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20 в Аргентине. Об этом он заявил 9 ноября на пресс-конференции в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Путин

Американский лидер также отметил, что не знает точно, увидится ли он с Владимиром Путиным в Париже, но отметил, что в ходе предстоящих мероприятий запланирован обед для глав государств.

Напомним, ранее на неделе в Кремле сообщили, что готовившие полноформатные переговоры президентов России и США 11 ноября в Париже было решено отменить по просьбе французской стороны, которая выразила опасения, что встреча могут отвлечь внимание от главного события — празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что теперь стороны будут ориентироватьсяна организацию переговоров Путина и Трампа на полях саммита G-20, который будет проходить в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.