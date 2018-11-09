Ташкент, 9 ноября, 2018, 18:47 — ИА Регнум. В Узбекистане стартовал проект «Повышение энергоэффективности и модернизация централизованного теплоснабжения», который улучшит услуги отопления и горячего водоснабжения для более 240 тысяч жителей многоквартирных домов в Андижане, Бухаре, Чирчике, Самарканде и Ташкенте. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUMсообщении Всемирного банка (ВБ).

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Проектом, который финансируется за счет кредита Международной ассоциации развития (организация в структуре Всемирного банка) в размере 140 миллионов долларов охвачены более 2000 жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры, включая детсады, школы, больницы и семейные поликлиники.

«Проект позволит внедрить в названых городах современную модель централизованного теплоснабжения, которая будет впервые применена в Узбекистане, включающую современные технологии в процессы производства, транспортировки и распределения тепла, а также в систему оперативного контроля и управлении теплосистемами», говорится в сообщении.

В документе отмечается, что в условиях холодных зимних сезонов в Узбекистане стабильное теплоснабжение имеет важное значение для обеспечения благополучия граждан, а также предотвращения рисков, связанных с загрязнением окружающей среды, здоровьем и безопасностью населения.

Большая часть объектов централизованного теплоснабжения, в настоящее время используемых в Узбекистане, была введена в эксплуатацию в 1950—1970-ые годы, однако, многие годы сектору теплоснабжения не уделялось должного внимания. Качество услуг отопления и горячего водоснабжения ухудшилось во многих городах Узбекистана, а в некоторых из них подобные услуги и вовсе перестали быть доступными населению. «Соответственно, многие домохозяйства вынуждены прибегать к вредным для здоровья, ненадежным, небезопасным или дорогостоящим способам отопления жилья, например, таким как использование угольных и газовых печей. Детские сады и дошкольные учреждения в некоторых регионах страны остаются неотапливаемыми в осенне-зимний период и не могут обеспечить подходящие условия для развития детей», подчеркивается в документе.

Кроме того, предприятия централизованного теплоснабжения, созданные в советский период, на сегодняшний день являются нежизнеспособными по ряду причин. В частности, тарифы на тепловую энергию не покрывают все расходы на ее выработку, наблюдается низкая собираемость платежей за поставленные услуги населению, высокий уровень потерь тепла и горячей воды в магистральных и распределительных сетях, низкая эффективность управления на предприятиях сектора, а также недостаточные капитальные вложения в ремонт и модернизацию соответствующей инфраструктуры, сообщает ВБ.

В Узбекистане Всемирный банк реализует 18 проектов на общую сумму свыше 3,3 миллиарда долларов с целью содействия амбициозным социально-экономическим реформам, осуществляемым правительством. Эти проекты нацелены на поддержку макроэкономических реформ, развитие сельского хозяйства и управления водными ресурсами, здравоохранения, образования, водоснабжения и санитарии, энергетики, транспорта и городского хозяйства.