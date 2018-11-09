Киев, 9 ноября, 2018, 19:01 — ИА Регнум. ЕС выделил Украине только пятую часть обещанных средств из-за невыполнения Киевом всех условий, заявил комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, сообщает 9 ноября УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

По его словам, ЕС обещал выделить Украине 50 млн евро для поддержки реформ и различных сфер деятельности государства. Однако Киев смог выполнить только одно условие, и получил, соответственно, только 10 млн евро.

«Мы смогли выделить только $10 млн, остальные $40 млн потеряны. Этому мы не можем быть рады», — отметил Хан.

Напомним, Украина должна была обеспечить независимое регулирование энергетического рынка, создать должность бизнес-омбудсмена и отменить электронное декларирование для антикоррупционеров.