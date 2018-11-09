Мадрид, 9 ноября, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Судьи Провинциального суда Барселоны признали, что у Гражданской гвардии не было необходимости использовать дубинки для освобождения института Sant Joan de Vilatorrada 1 октября 2017 года, сообщает сегодня, 9 ноября, каталонское издание La Vanguardia. По мнению суда, действия полицейских, пытавшихся воспрепятствовать голосованию за независимость Каталонии, были чрезмерными и не соответствовали ситуации.

Пабло Пикассо. Крыши Барселоны. 1903

При этом «применение силы» было признано необходимым, чтобы попасть в захваченный сторонниками референдума институт. Вина Гражданской гвардии заключается лишь в неожиданном применении «дубинок и средств защиты» по отношению к каталонцам, которые пытались помешать полиции попасть в здание.

«Того же самого результата… можно было бы добиться, силой разогнав собравшихся» (то есть хватая их руками и выталкивая прочь), сочли в Барселоне. Таким образом, со стороны стражей порядка имело место превышение полномочий, «эксцесс», повлекший за собой «причинение травм, которых однозначно не вызвали бы действия иного характера».

Такое решение приняли двое из трех судей, которые подписали соответствующее постановление. Третий судья (женщина) изначально голосовала против этого вывода, оценив все действия полиции как надлежащие. Впрочем, в тексте судебного постановления несколько раз подчеркнуто, что оно носит временный характер.

Суд Барселоны также указал на то, что были и другие «полицейские эксцессы», когда граждане без какой-либо конкретной причины получили удары дубинками и другим оружием, которые не сопровождались предварительным предупреждением в виде применения физической силы. Тем не менее в заключении судей не было прямо отмечено, что сотрудники полиции должны были разрешить голосование: все ограничилось словами о «непропорциональности» реакции Гражданской гвардии на действия сепаратистов.

Предполагается, что полицейское руководство должно было осознавать: при достижении цели велика вероятность нанести ущерб пришедшим на референдум людям, а это, в свою очередь, может ухудшить имидж государственных институтов, так что нужно действовать осторожно. Конкретно в ситуации с институтом Sant Joan представители Гражданской гвардии покалечили 14 человек.

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Кроме того, судьи отметили, что, хотя попытки помешать незаконному референдуму соответствовали судебным решениям, продолжение самого голосования все равно не могло бы иметь «юридических последствий, заявленных его организаторами». «Обратите внимание на то, что в других местах Каталонии не было препятствий со стороны полиции, избиратели проголосовали, были получены результаты, но все это не имело никакого юридического значения», — сказано в сегодняшнем заключении Провинциального суда Барселоны.