Москва, 9 ноября, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Посол Австрии в Москве доктор Йоханнес Айгнер прибыл сегодня, 9 ноября, в штаб-квартиру министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади на фоне скандала с задержанием бывшего-полковника австрийских вооруженных сил по подозрению в шпионаже в пользу России.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

Напомним, что министр обороны Австрии Михаэль Бауэр сегодня объявил о том, что служба военной контрразведки страны раскрыла якобы случай шпионажа с участием офицера австрийских вооруженных сил в отставке.

Утверждается, что некий 70-летний экс-полковник австрийской армии, в 90-х годах XX века передал России какие-то документы об артиллерийских системах и самолетах, и получил за это вознаграждение. Теперь ему грозит 10 лет тюрьмы.

Российские власти заявили, что им ничего не известно об этом случае, а министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Австрию в «микрофонной дипломатии». Он пояснил, что австрийские власти должны были напрямую поговорить о своих озабоченностях и подозрениях, а не сообщать об этом на весь мир.