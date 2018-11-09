Черкесск, 9 ноября, 2018, 17:56 — ИА Регнум. В ближайшие дни в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа ожидается резкая смена погоды. В период с 11 по 14 ноября в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, по прогнозам синоптиков, усилится ветер — местами до 20 м/с — и выпадут осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снег

Резко понизится и температура воздуха: ночью до — 5 градусов, а в горных районах до — 12 °C.

На дорогах возможны гололедица, на почве заморозки. МЧС по региону предупредило о том, что при такой резкой смене погоды возможно возникновение ЧС, в том числе обрывы линии электропередачи, обрушение слабозакрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, повал деревьев.

В связи с этим ФКУ Упрдор «Кавказ» организовало круглосуточное дежурство дорожной техники и диспетчерских служб, сообщили ИА REGNUM 9 ноября в ведомстве. Для предупреждения ЧС созданы группы оперативного реагирования, мобилизовано 33 единицы дорожной техники для обеспечения проезда по трассам обеих республик.

О резком изменении погодных условий предупреждает и центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чечни. Здесь также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 15−20 м/с и понижении температуры до 0 и — 5 градусов, а в горных районах до — 8 °C.