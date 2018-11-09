Газа, Палестина, 9 ноября, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС получило $15 млн на гуманитарную помощь от Катара, 9 ноября передает агентство Associated Press.

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Согласно заявлению ХАМАС, полученные деньги пойдут на зарплаты государственных служащих в секторе Газа.

ХАМАС является фактической властью в палестинском секторе Газа, официальное правительство всей Палестины представлено движением ФАТХ.

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