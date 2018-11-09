Москва, 9 ноября, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Одна из причин того, что шпионский скандал разгорелся в Австрии только сейчас, может быть экономической. Об этом 9 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Дмитрий Абзалов.

Рене Магритт. Шпион. 1928

«Австрия — это очень важный партнёр Российской Федерации, — сказал Абзалов. — Вы даже не представляете, насколько. Там основная наша газораспределительная станция в Европе. Через неё проходит основная часть нашего газа. Там была авария — вся Европа замёрзла на несколько дней. За прошлый год Австрия увеличила потребление российского газа на 53%. За год! Практически в полтора раза! Что должно было сейчас происходить? Должен был быть визит министра иностранных дел, Австрия говорила, что она собирается обсуждать санкции. А сейчас [канцлер Австрии Себастьян] Курц говорит, что они будут консультироваться с ЕС по санкциям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, визит главы министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Россию, запланированный на начало декабря 2018 года, не состоится. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, объяснивший такое решение разгорающимся в Австрии шпионским скандалом.

«Любой шпионаж неприемлем, в том числе российский шпионаж в Европе», — заявил Курц, и добавил, что Вена уже ведёт обсуждение по этому вопросу «с европейскими партнёрами».