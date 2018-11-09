Санкт-Петербург, 9 ноября, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак выступил перед делегатами XXXI конференции Санкт-Петербургского регионального отделения партии. Выступая перед участниками мероприятия, он напомнил, что год назад «Единая Россия» провозгласила «разворот в регионы».

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

«Мы не принимаем решений «внутри Садового кольца», не посоветовавшись с нашими региональными отделениями», — заявил он.

По словам Турчака, руководство партии обязательно проанализирует полученные из регионов предложения и учтет их в итоговых решениях съезда.

«Предложения из регионов поступают самые разные, их объединяет главное: от того, как мы работаем с избирателями в межвыборный период, от того, насколько люди чувствуют, что их мнение слышат и учитывают, зависит будущее «Единой России», — сказал он.

Как подчеркнул секретарь генерального совета партии, в основе оценки эффективности работы партийных отделений в межвыборный период должна лежать регулярная, не реже одного раза в квартал, оценка граждан, журналистского и экспертного сообщества. Динамика оценок уже в течение одного года покажет эффективность работы партийного отделения, уверен Турчак.

Обращаясь к партийцам, он также напомнил, что летом 2018 года был запущен новый проект партии — Центр поддержки гражданских инициатив.

«Ни одна политическая сила не обладает таким потенциалом политического лоббизма и возможности поддержки общественных инициатив, как «Единая Россия». Необходимо самым внимательным образом продумать механизм такой поддержки, добиться того, чтобы любой активный гражданин знал и был уверен, что самый короткий путь реализации своей социально-значимой инициативы — это обратиться за поддержкой к нам», — сказал секретарь генсовета «Единой России».

Турчак отдельно отметил важность повышения эффективности работы общественных приемных партии:

«Развитие этого направления прежде всего должно идти в сторону доступности, удобства и эффективности рассмотрения обращений граждан в наши приемные».

Другим важным направлением работы, по его словам, должно стать повышение открытости и прозрачности партийных процедур.

«Именно в целях укрепления доверия мы принимали решение о проведении предварительного внутрипартийного голосования по первой, самой открытой модели», — сказал он, отметив огромный потенциал цифровизации политической работы.

«Единая Россия» должна стать первой «Цифровой партией», и это также важнейшее направление ее обновления», — заявил Турчак.

Одним из важных шагов в этом направлении станет введение возможности дистанционного электронного голосования.

«Предварительное голосование в рамках муниципальной кампании в Петербурге в 2019 году будет в обязательном порядке предусматривать возможность дистанционного электронного голосования, которую мы также закрепим на декабрьском съезде», — подчеркнул секретарь генерального совета «Единой России».

XVIII съезд «Единой России» пройдет 7−8 декабря в Москве. На съезде будут обозначены приоритетные задачи партии на ближайший период, а также будут приниматься решения по внесению изменений и дополнений в устав «Единой России» и изменениям в составе центральных органов партии.