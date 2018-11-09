Симферополь, 9 ноября, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Министерство транспорта Крыма изучает возможность введения единого электронного проездного билета для поездок в городском общественном транспорте. Об этом 9 ноября журналистам сообщил глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв.

Марина Каширская ИА REGNUM Общественный транспорт в Крыму

«Он позволит делать одну или несколько пересадок в течение определённого периода времени без дополнительной оплаты за проезд. За счёт этого можно будет оптимизировать ряд маршрутов», — подчеркнул градоначальник.

Помимо этого, он в очередной раз сообщил о возможном увеличении стоимости проезда в городских маршрутках до 17 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года власти крымской столицы отмечали, что введение «единого билета» возможно только после обновления перевозчиков.

В городе-герое Севастополе массовая продажа подобных безналичных карт для расчёта в общественном транспорте ведётся с марта 2018 года.