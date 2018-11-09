Шахты, Ростовская область, 9 ноября, 2018, 17:41 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства смерти студента одного из вузов, расположенного в городе Шахты. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 9 ноября, по факту ЧП в учебном заведении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Таков результат доследственной проверки.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Следственный Комитет Российской Федерации

Согласно информации, которой располагают следователи, 18-летний студент прибыл в аудиторию на занятия, где его состояние здоровья резко ухудшилось.

«Он упал и перестал подавать признаки жизни. До приезда врачей скорой медицинской помощи учащийся скончался», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют причины смерти молодого человека, а также обстоятельства, которые могли спровоцировать трагедию.

ИА REGNUM напоминает, что ЧП произошло 4 октября текущего года в колледже «Дон-Тех». По некоторым данным, студент умер во время занятий физкультурой. В соцсетях сообщалось, что учащийся скончался после упражнений, которые его заставил делать преподаватель.