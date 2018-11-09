Санкт-Петербург, 9 ноября, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Бывший руководитель юридического комитета администрации губернатора Санкт-Петербурга Юлия Осипова арестована решением суда. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, за которое грозит до 10 лет неволи.

Смольный

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал Осиповой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком 1 месяц 15 суток, по 22 декабря 2018 года. Осипова свою вину не признаёт, проинформировали в судебной пресс-службе города.

Как сообщалось, Осипова была задержана после обыска в ее квартире вечером 8 ноября. Она руководила юридическим комитетом Смольного с июня 2017 года по начало октября 2018 года. Чиновницу уволили сразу после прихода в Смольный врио губернатора Александра Беглова.

По версии следствия, Осипова начала преступную деятельность еще в должности заместителя председателя юридического комитета и продолжила, возглавив комитет в период губернаторства Георгия Полтавченко.

Как считает следствие, с апреля 2015 года по май 2017 года вместе с соучастниками путем мошенничества Осипова похитила денежные средства бюджета Санкт-Петербурга в сумме не менее 14 млн 610 тысяч рублей.

«Государственное учреждение «Центр правового обеспечения» заключало договоры на оказание комплексных юридических услуг с компанией «Акканто». Фактически ни ООО, ни привлеченные им субподрядчики услуг не оказывали», — пояснили суть дела в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.