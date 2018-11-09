Москва, 9 ноября, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Себастьян Курц занимает в ЕС наиболее разумную позицию в отношении РФ, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 9 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя шпионский скандал, разразившийся в Австрии.

Цитата из м/ф «Бременские музыканты». реж Инесса Ковалевская. 1969. СССР Слежка

«Создается образ тотальной слежки, тотального шпионажа, которым Запад опутала Российская Федерация, — сказал Шахназаров. — Я должен сказать в защиту Курца — у него другого выхода не было. В противном случае его бы обвинили в том, что он покрывает Россию. Видно, что он хорошо относится к РФ и к Владимиру Путину и наиболее разумную позицию занимает в ЕС в отношении РФ. Что касается всей истории, мы не знаем нюансов. Но самое странное — американцы собираются объявить санкции. Понятно, что, объявляя санкции, им важно иметь поддержку ЕС. Им будет очень плохо, если они объявят санкции, но в ЕС начнут «ломаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, Российская Федерация должна предоставить данные по бывшему полковнику вооруженных сил (ВС) Австрии, подозреваемому в шпионаже.

«Мы (власти Австрии) требуем от российской стороны прозрачной информации», — сказал политик.

Отметим также, что сейчас в Австрии разгорается скандал, связанный с тем, что в шпионаже в пользу РФ подозревается экс-полковник ВС, уже ушедший на пенсию. По версии следствия, мужчина якобы передавал секретную информацию российской стороне с 1990-х годов.