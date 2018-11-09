Могадишо, 9 ноября, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Очевидцы сообщают о двух мощных взрывах в столице Сомали, Могадишу, 9 ноября передает агентство Reuters.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

Также в центральном районе Могадишо слышна стрельба из нескольких единиц автоматического оружия, пулеметов и автоматов.

Власти пока никак не комментируют происходящее. Взрывы и стрельба могут быть очередным терактом сомалийской исламистской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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