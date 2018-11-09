Санкт-Петербург, 9 ноября, 2018, 17:10 — ИА Регнум. На международном турнире Cruisers Cup-2018 в Канаде сборная Детской следж-хоккейной лиги России сразилась на льду с шестью сильнейшими командами из США и Канады и заняла первое место, не проиграв ни одного матча.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Сборная Детской следж-хоккейной лиги России

В Торонто состоялся международный турнир среди детских команд по хоккею-следж Cruisers Cup-2018. Хоккей-следж является паралимпийской версией хоккея с шайбой на льду. Вместо коньков хоккеисты с поражением опорно-двигательного аппарата катаются на санях и играют двумя клюшками, которые отличаются от традиционных.

Как сообщает благотворительный фонд «Точка опоры», по результатам всех сыгранных матчей российские юниоры одержали первую в истории Детской Лиги победу на соревнованиях подобного уровня, не проиграв ни одной встречи. В финале ребята встретились с представителями США — Buffalo Sabres, который закончился со счетом 8:4.

«Для детей это огромный опыт, ведь они прилетели на другой континент, где они столкнулись с хоккеем, который они раньше не видели, другой площадкой и другими зрителями. Для них, по ощущениям, это было как Суперсерия СССР — Канада 1972 года. Но они справились, потому что были настоящей командой», — поделился тренер сборной Андрей Иванов в группе социальной сети Детской следж-хоккейной лиги.

В составе команды победителя были два спортсмена из петербургского детского следж-хоккейного клуба «Аврора»: Рафаэль Зиновьев и Николай Филиппов. «Аврора» была создана в сентябре 2017 года по инициативе Андрея Иванова, руководителя Санкт-Петербургского спортивного клуба по хоккею-следж. За год ребята набрали хорошую форму и активно участвовали в различных товарищеских матчах. В ноябре 2018 года петербургскую команду ждет встреча с Финскими игроками, а уже с 1 по 4 декабря в Санкт-Петербурге пройдет Первый Фестиваль Детской следж-хоккейной лиги. В соревнованиях примут участие 10 команд из 9 городов России.