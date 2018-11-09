Ярославль, 9 ноября, 2018, 17:02 — ИА Регнум. В Ярославской области активно развивается движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), направленное на повышение квалификации и статуса рабочих профессий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель регионального координационного центра движения WorldSkills Ярославской области Лариса Малиновская.

«Славнефть-ЯНОС» Наталья Букина

В ближайшие годы Ярославль станет местом проведения отборочных соревнований Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В городе будут состязаться представители Центрального федерального округа.

Мы в этом году заключаем договор на проведение в Ярославской области в течение трех лет отборочных соревнований на национальный чемпионат по определенным компетенциям. В прошлом году мы это делали первый раз. На отборочные соревнования приезжают представители всех регионов ЦФО. У нас очень большой округ, в нем 18 регионов, и есть очень сильные регионы — Москва и Московская область, поспорить с ними редко кто сможет, но мы с ними соревнуемся», — сказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель Регионального координационного центра движения WorldSkills Ярославской области Лариса Малиновская.

Региональные чемпионаты рабочих профессий проводятся в Ярославской области с 2015 года. Ярославцы активно участвуют в российских и международных соревнованиях, завоевывая призовые места и награды. В сентябре 2018 года студентки Ярославского государственного технического университета завоевали медали на чемпионате рабочих профессий Euroskills 2018, который проходил в Будапеште.

А последний успех достигнут в октябре на международном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2018, который проходил в Екатеринбурге. Это особый вид соревнований, в нем принимают участие молодые сотрудники крупных высокотехнологичных корпораций в возрасте от 19 до 28 лет и подрастающая смена из подшефных учебных заведений 14−18 лет.

В соревнованиях по компетенции «Сварочные технологии» в возрастной категории 14+ золотую медаль завоевал студент 1 курса Ярославского профессионального колледжа №21 Владимир Кочнев. А лаборант химического анализа товарной лаборатории ЦЗЛ ОАО «Славнефть-ЯНОС» Наталья Букина на чемпионате получила медальон «За выдающиеся достижения». Наталья Букина наряду с представительницами Омского и Московского НПЗ представляла на чемпионате команду ПАО «Газпром нефть». Среди участниц от «Газпром нефти» в компетенции «Лаборант химического анализа» Наталья показала лучший результат — именно его учитывали в общекомандном зачете.

Таких медальонов удостоены всего четыре лаборанта, чьи результаты были выше средних в компетенции. Я считаю, у Натальи был успешный дебют, поскольку призерами стали многократные участницы чемпионата, к тому же прошедшие накануне в своих корпорациях специальную подготовку», — прокомментировала выступление своей коллеги начальник контрольной лаборатории ЦЗЛ ОАО «Славнефть-ЯНОС», эксперт конкурса WorldSkills Hi-Tech 2018 Ольга Ромашова.

Ярославцы не собираются останавливаться на достигнутом. Очередной региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет с 19 по 23 ноября.