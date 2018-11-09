Луганск, 9 ноября, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Гибель мирных жителей Донбасса не волнует мировую общественность, заявил руководитель фракции немецкой Партии левых в городском совете Квакенбрюка и наблюдатель на выборах в Луганской Народной Республике (ЛНР) Андреас Маурер, сообщает 9 ноября «Луганский информационный центр».

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Бегство от реальности

По его словам, в Донбассе очень серьезная ситуация: обстрелы ведутся даже во время перемирия, они приводят к жертвам, такое происходит в преддверии выборов — для ЕС это был бы большой скандал. Однако на Западе не обращают внимания на гибель мирных жителей и обстрелы в Донбассе, сказал Маурер.

Немецкий депутат добавил, что в ЛНР уже пострадали 103 ребенка, 34 из них погибли.

Напомним, 8 ноября в поселке Марьевка от обстрелов со стороны ВСУ погиб мирный житель.