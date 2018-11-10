* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Каир, 10 ноября, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В Египте восемь террористов были приговорены к смертной казни. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинялись в организации и проведении террористической атаки в Египте в 2016 году, в результате чего пострадали египетские военные.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Виселица

Суд в городе Исмаилия на севере страны приговорил 32 человека к пожизненному заключению, а других двух — к 15 годам тюрьмы. Несколько человек были оправданы.

К смертной казни приговорили тех, кто принимал непосредственное участие в проведении террористической акции, в ходе которой были убиты несколько солдат и атакован военный автомобиль.