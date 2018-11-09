Калязин, Тверская область, 9 ноября, 2018, 16:43 — ИА Регнум. В аварийном доме по улице Челюскинцев в городе Калязине Тверской области нет переселенцев из ветхого жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 ноября в пресс-службе администрации района, комментируя распространенную ранее информацию о том, что людей, переселенных еще несколько лет назад из аварийного жилья в этот дом, предупредили о скором сносе здания.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Повреждённый фундамент

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональный штаб ОНФ опубликовал пресс-релиз о том, что 20 семей, проживающих в доме на улице Челюскинцев, в квартирах, относящихся к маневренному жилью, предупредили о необходимости освободить квартиры. При этом, по информации ОНФ, большинство жителей дома являются переселенцами из аварийного жилья, которым в 2011 году якобы предоставили жилье из маневренного фонда.

В пресс-службе администрации Калязинского района пояснили, что многоквартирный дом 18/20 на улице Челюскинцев, о котором идет речь, был признан аварийным, включён в программу переселения и полностью расселён в течение нескольких лет. Все жители этого дома получили новые квартиры. Однако, поскольку дом расселялся постепенно, по обращениям граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, была предоставлена возможность временно проживать в пустующих квартирах этого дома.

«Кто-то просил временное жильё, оставшись без крова в результате пожара, кто-то освободился из мест лишения свободы, у некоторых заселившихся есть прописка в других домах, но требующих ремонта, у некоторых даже есть другое жильё в собственности, как, например, у гражданки, по жалобе которой и разгорелся весь этот скандал. И только один человек стоит на очереди в качестве нуждающегося, и ему уже подобрано и предложено другое жилое помещение», — пояснила ИА REGNUM руководитель пресс-службы администрации района Яна Сонина.

Поскольку дом от коммуникаций не могли отключить до полного расселения, администрация пошла людям навстречу. При этом при заселении жители обязывались оплачивать коммунальные услуги и освободить помещение по первому требованию администрации. Между тем, по данным районных властей, большинство обитателей дома это обязательство игнорируют: долг только за отопление по этому дому составляет уже 400 тысяч рублей.

Летом 2019 года дом, о котором идет речь, должен быть снесен, в соответствии с графиком сноса аварийных домов. Жителей заранее предупредили, что жилье придется освободить. В то же время районные власти готовы пойти навстречу тем, кто проживает в этом доме, и позволить перезимовать, если идти больше некуда.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, администрация района будет стараться найти решение для каждого из живущих в данном доме, в соответствии с каждым случаем в отдельности: кому-то помочь подремонтировать имеющееся в собственности жилое помещение, кому-то подыскать другое из разряда маневренного жилого фонда», — прокомментировали в администрации района.