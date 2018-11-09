* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 9 ноября, 2018, 16:48 — ИА Регнум. 8 ноября правительственные войска Сирии освободили 19 друзов (этноконфессиональная группа арабов, проживающих на Ближнем Востоке), которые находились в заложниках у боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, данная группа друзов, включающая женщин и детей, была взята в заложники во время наступления террористов на город Свейда и близлежащие деревни в июле 2018 года.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Освобождение

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые в 2018 году начали постепенно терять контроль над большинством районов в Сирии, взяли в плен около 30 людей после неудачных боев в районе Свейды, убив 200 людей, в том числе посредством использования поясов смертника.

Заложники были освобождены неподалеку от Пальмиры, после того как правительственным войскам удалось победить силы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на этом участке территории.