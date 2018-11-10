Нью-Дели, 10 ноября, 2018, 12:00 — ИА Регнум. «Сегодня прошло два года с момента демонетизации. Это один из элементов в последовательной политике правительства НарендрыМоди. Демонетизация имеет огромное значение для формализации индийской экономики», — заявил журналистам министр финансов Индии АрунДжейтли.

indicpeace Индийские рупии

«Политика правительства изначально была направлена на «грязные деньги» за пределами страны. Мы попросили владельцев активов совершить налоговые выплаты. Иначе они будут привлечены к ответственности согласно акту о «черной» наличности», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Арун Джейтли также отметил, что ликвидация наличности не была первостепенной целью реформы. Основной целью было формализировать экономику, а также заставить людей платить налоги.

Министр финансов выделил успехи демонетизации, отметив, что в 2018−19 финансовом году по сравнению с предыдущим годом сбор налогов вырос на 20% среди физических лиц. При этом показатель корпоративного налогообложения вырос на 19.8%.