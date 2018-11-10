* Талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 10 ноября, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Официальный представитель губернатора афганской провинции Газни (столица провинции — г. Газни) Мохаммад Ариф Нури заявил, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали скоординированное нападение на уезд Джагори провинции Газни.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака террористов в Афганистане

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, нападение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на один из самых защищенных уездов провинции было организовано с нескольких направлений.

Официальный представитель министра внутренних дел Наджиб Данеш заявил, что бои на территории уезда продолжаются, ранения получили шесть сотрудников полиции.

Наджиб Данеш сказал, что силам безопасности было приказано покинуть два контрольно-пропускных пункта, так как бои за контроль над ними значительно усилились.

Официальный представитель министра внутренних дел добавил, что на территорию уезда были направлено подкрепление и доставлено дополнительное военное оборудование.

Наджиб Данеш заверил, что правительство полностью контролирует ситуацию.