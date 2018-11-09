Йошкар-Ола, 9 ноября, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В Марий Эл с начала текущего года газовое моторное топливо подорожало на 37,3%. По сравнению с данными на октябрь прошлого года рост стоимости газомоторного топлива составил 45%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

АГЗС

При этом бензин в среднем в течение года подорожал на 11,2%. Среди автомобильных топливных ресурсов максимальный рост цен после газомоторного топлива наблюдается за год на дизельное топливо, которое подорожало на 18,3%.

В течение месяца наиболее значительно в республике подорожало дизельное топливо — рост составил 4%. Для транспорта на газе топливо обоходилось дороже на 2,4%, чем месяцем ранее.

Рост стоимости бензинов в октябре составил 0,7%, причем бензин марки АИ-98 не подорожал, АИ-95 стал дороже на 1%, стоимость 92-го бензина выросла на 0,6%.

В Марий Эл по итогам октября средняя цена марки АИ-92 составила 41 рубля за литр, бензин АИ-95 продавался по 44,42 рубля, АИ-98 — по 50,02 рубля, дизельное топливо — по 45,07 рубля, газовое моторное топливо — по 25,4 рубля.

По данным Марийского статуправления, наиболее дорогой бензин в Приволжском федеральном округе марок АИ-92, АИ-95, а также дизельное топливо в октябре продавалось в Кировской области. Самый дорогой АИ-95 — в Удмуртии, а газовое моторное топливо — в Саратовской области. Самые дешевые АИ-92 и АИ-98 продавались в Мордовии, АИ-95 — в Татарии, газовое моторное топливо — в Самарской области, дизельное топливо — в Ульяновской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, практически идентичная ситуация по ценам на автомобильное топливо наблюдалась в Поволжье и в сентябре. Так, самая высокая средняя стоимость бензина марки АИ-92 наблюдалась в Кировской области — 41,31 рубля за литр, а самый «демократичный» ценник был в Мордовии — 40,07 рубля. Дороже всего литр бензина марки АИ-95 обходился автомобилистам Оренбургской области — 44,52 рубля за литр, а дешевле — автовладельцам Татарии (43,07 рубля). За литр АИ-98 больше всех отдавали в Удмуртии — 51 рубль, а меньше в Мордовии — 47,14 рубля за литр. Дизельное топливо дороже всех обходилось жителям Пермского края — 44,98 рубля за литр, а дешевле — жителям Саратовской области (42,78 рубля за литр).