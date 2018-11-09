Украина ищет способ надавить на РФ, США – на Китай: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 ноября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Украина пытается надавить на Россию через ВТО;
- Вашингтон обвинил Пекин в нарушении договора о кибершпионаже;
- Россия и Казахстан развивают морской туризм;
- В Польше вандалы осквернили украинские захоронения;
- В Волгограде остановлен «Красный Октябрь».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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