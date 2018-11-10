Токио, 10 ноября, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Испытывающая трудности японская компания Toshiba заявила, что сократит 7000 рабочих в рамках новой пятилетней стратегии. Это составляет около 5% общей рабочей силы. Кроме этого, компания продаст бизнес сжиженного газа в США и закроет дочернюю компанию, занимающуюся ядерной энергетикой в Великобритании. Как сообщает японское новостное агентство «NHK», инвесторы стали относиться с недоверием к конгломерату после скандала с бухгалтерским учетом в 2015 году. С тех пор, компания переживает трудности. Однако после объявления о реформах, акции Toshiba взлетели более чем на 12% и инвесторы поддержали решение компании выкупить 40% своих акций с выплатой дивидендов.

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Обновленная Toshiba планирует сосредоточиться на исследованиях в области литий-ионных батарей и возобновляемой энергии и выйти на ежегодную прибыль в 35 миллиардов долларов к 2023 году.