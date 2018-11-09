Джакарта, 9 ноября, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Индонезийское правительство приглашает страны-члены Восточноазиатского саммита приложить совместные усилия по борьбе с пластиковыми отходами в море, сообщает Antaranews.

Jedimentat44 Пластик в океане

Индонезия считает, что потенциальная опасность загрязнения пластиковыми отходами, которые все более угрожают сохранению окружающей среды, является основной причиной необходимости укрепления регионального и глобального сотрудничества.

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В настоящее время правительство Индонезии разрабатывает национальный план действий по предотвращению загрязнения моря, который состоит из пяти основных мер, а именно изменение поведения граждан; борьба с загрязнением суши; борьба с загрязнением моря; снижение производства и использования пластика; улучшение механизмов финансирования правоохранительной деятельности.

Ожидается, что эти меры позволят снизить уровень загрязнения морской среды на 70% к 2025 году.

Напомним, Восточноазиатский саммит пройдёт в Сингапуре 13−15 ноября 2018 года.

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