Великий Новгород, 9 ноября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Курс дистанционного обучения «Антидопинг» прошли студенты кафедры теории и методики физического воспитания Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого в рамках Национального плана борьбы с допингом в российском спорте, сообщает 9 ноября пресс-служба вуза.

Opanyinkwakye Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ)

Отмечается, что проведение мероприятий рекомендовано Министерством науки и высшего образования России. По итогам обучения студентам были выданы сертификаты Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Также в ходе подготовки к педагогической практике будущие преподаватели физкультуры разработали сценарии мероприятий для школьников «За чистый спорт. Допингу — НЕТ!». Подготовленный материал рассчитан на разные возрастные категории учащихся.

С 6 по 9 ноября на кафедре теории и методики физического воспитания прошла апробация этих мероприятий среди студентов с применением современных форм интерактивного взаимодействия.