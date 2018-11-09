Белград, 9 ноября, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся на данный момент первой ракеткой мира, получил награду «Теннисист года» от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

IvanAndreevich Новак Джокович

В сезоне 2018 года Джокович провёл 60 матчей, в которых одержал 49 побед. Он выиграл четыре трофея, став победителем двух турниров «Большого шлема», на Уимблдоне и Открытом чемпионате США, а также победив на «Мастерсах» в Цинциннати и Шанхае.

Ранее Джокович стал обладателем награды «Возвращение года». Он сумел вернуться на высокий уровень после травмы.

С 11 ноября Джокович примет участие в Итоговом турнире ATP в Лондоне. Текущий сезон он гарантированно завершит на первом месте рейтинга ATP.

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