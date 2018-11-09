Анкара, 9 ноября, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Миграционные службы Турции с начала 2018 года арестовали свыше 59 тыс. нелегальных мигрантов, сообщает 9 ноября Anadolu.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Ожидается, что данный показатель к концу года составит порядка 70 тыс. человек. Примечательно, что поток беженцев значительно вырос с 2015 года, когда правоохранительные органы арестовали порядка 22 тыс. человек.

В 2016 году данный показатель составил порядка 30 тыс. человек, а в 2017 году — возрос до 47 тыс. 731 мигранта.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.