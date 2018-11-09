Москва, 9 ноября, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Нового исполнительного директора Федерального фонда кино Вячеслава Тельнова представил коллективу организации министр культуры России Владимир Мединский, передает 9 ноября радиостанция «Радио Культура».

Дарья Драй ИА REGNUM Открытая лекция Владимира Мединского

Дарья Драй ИА REGNUM Открытая лекция Владимира Мединского

Отмечается, что назначенный решением премьер-министра Дмитрия Медведева новый исполнительный директор Фонда в начале 2018 года занял должность главы Госфильмофонда. По словам Мединского, для Тельнова новый пост станет не менее ответственным.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Новенький

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Вячеслава Тельнова исполнительным директором Фонда кино.

Дарья Драй ИА REGNUM Министр Культуры РФ Владимир Мединский

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