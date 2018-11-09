Нижний Новгород, 9 ноября, 2018, 14:55 — ИА Регнум. В Нижегородской области в рамках национального приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году запланирован ремонт 75,5 км дорог на общую сумму 1 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального и областного бюджетов, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Ремонт дороги

Будет отремонтировано 15 участков региональных автодорог с высокой интенсивностью движения в Вачском, Богородском, Кстовском, Балахнинском, Большемурашкинском, Павловском, Чкаловском районах, а также на трассе Нижний Новгород-Шахунья-Киров в городских округах Семеновский и город Бор.

«За выполнение федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» будем спрашивать», — заверил глава областного минтранса Вадим Власов. По его мнению, подрядные организации обязаны обеспечить качество ремонтных работ, что напрямую зависит от применения правильных технологий и использования качественных материалов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также в 2019 году планируется отремонтировать около 45 участков дорог в Нижнем Новгороде. Объем средств, которые направят на выполнение работ, составит 935,2 млн рублей из бюджетов всех уровней.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонта ждут 51,7 км дорог.