Лондон, 9 ноября, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Более 7 тыс. британских домохозяйств по-прежнему используют черно-белые телевизоры, несмотря на то что телевидение стало цветным уже полвека назад, сообщает со ссылкой на лицензирующий орган Соединенного Королевства американский телеканал CNN.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Чёрно-белый телевизор

По данным британского ведомства TV Licensing, больше всего лицензий на черно-белое телевидение выдается в Лондоне — 1 тыс. 768, за столицей следуют метропольное графство Уэст-Мидлендс с 431 лицензией и Большой Манчестер с 390.

При этом число черно-белых телевизоров за последние годы значительно сократилось. Так, в 2000 году их насчитывалось 212 тыс., тогда как в 2015-м — менее 10 тыс.

«Более половины телевизоров в Великобритании на сегодняшний день подключены к интернету, поэтому интересно, что более 7 тыс. домохозяйств по-прежнему выбирают смотреть свои любимые передачи на черно-белом телевизоре», — подчеркнул пресс-секретарь ведомства Джейсон Хилл.

Напомним, в Великобритании для просмотра и записи телевидения необходимо приобретать лицензию. Лицензия на использование черно-белого телевизора в три раза дешевле, чем цветного.