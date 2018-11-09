Майкоп, 9 ноября, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Жестко контролировать качество работ при реконструкции парка в ст. Гиагинской Адыгеи поручил глава республики Мурат Кумпилов в ходе визита в станицу 8 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА. Ход реконструкции парка также оценили председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, вице-премьер РА Вячеслав Сапиев.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Как доложил глава Гиагинского района Александр Бутусов, в общей сложности на реконструкцию парка было направлено свыше 12,6 млн рублей, в том числе 5 млн рублей из казны региона, 4,3 млн рублей — из муниципального бюджета и более 3,3 млн рублей — из внебюджетных источников.

На данный момент на всех дорожках уложена новая тротуарная плитка, установлены лавочки, освещение, видеонаблюдение. В центральной части парка появилась стационарная сцена и фонтан. По предложению жителей создана аллея Любви, Семьи и Верности, построена «беседка молодоженов». Монтируется детская игровая площадка, реконструированы имеющиеся монументы. Установлена новая скульптура — памятник Матери. Кроме того, запланировано создание открытой спортплощадки.

Глава Адыгеи напомнил о необходимости жёсткого контроля за качеством работ, а также сделал ряд замечаний по дальнейшим этапам реконструкции. Мурат Кумпилов подчеркнул, что благоустройство делается для жителей станицы и района, и их мнение в этом вопросе должно учитываться в первую очередь. Кроме того, была поставлена задача в короткие сроки провести озеленение и посадку деревьев.

Здесь же глава республики ознакомился со стендом, на котором представлены прославленные уроженцы района и поручил восстановить традицию поощрения лучших работников в своих отраслях публикацией на Доске почёта.

«Гиагинский район имеет мощнейший потенциал для развития. Наличие железной дороги, крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, плодородных земель — всё это усиливает ваши возможности. Но главное — кадровый потенциал района. Во всех сферах деятельности есть люди, которые достигают значительных успехов и своим трудом прославляют район. Нужно ставить их в пример для остальных», — отметил Мурат Кумпилов.

На очереди в районе — реконструкция станичного парка Победы и площадки перед зданием районной администрации.