Санкт-Петербург, 9 ноября, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Петербургские чиновники не ожидают, что передача «мусорных» полномочий от Минстроя к Минприроды, о чем стало известно 9 ноября, как-то скажется на их работе по запуску новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы Жилищного комитета Василий Осипов.

Дарья Драй ИА REGNUM Обитатели мусорного полигона в Петербурге

«Пока не можем сказать, но вряд ли на сегодня это повлияет на нашу работу, наши мероприятия. Много изменений сейчас происходит и, может быть, еще произойдут. Мы будем действовать в правовом поле», — подчеркнул он.

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Заметим, региональный оператор по обращению с ТБО (завод «МПБО-2»), который был выбран в Петербурге, пока не заключил с управляющими компаниями ни одного договора, на основании которых он уже должен начать работать с 1 января 2019 года.

По словам заместителя директора завода «МПБО-2» Сергея Орлова, предприятие собрало примерно 50% сведений, которые должны быть внесены в договоры. Всего оператору придется подписать с УК, ТСЖ и прочими юрлицами более 4,5 тысяч договоров. Кроме того, до января необходимо будет заключить контракты и с субподрядчиками.

Орлов заметил, что конкурс на транспортировку мусора собираются провести в ноябре.

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Как сообщило ИА REGNUM, правительство РФ перераспределило полномочия федеральных органов власти в сфере обращения с отходами производства и потребления. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно документу, полномочия по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами переданы от Минстроя к Минприроды России. Отмечается, что это позволит повысить эффективность нормативного правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления.