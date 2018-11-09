Ярославль, 9 ноября, 2018, 14:44 — ИА Регнум. В Ярославской области могут построить новый мусорный полигон. Он разместится на территории городского округа Переславль-Залесский, рядом с трассой М-8 у деревни Кулаково — около границы с Ростовским районом. Это следует из проекта территориальной схемы по обращению с ТКО, которая сейчас проходит стадию обсуждения и вскоре должна быть принята, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мусорный полигон

Вместимость нового полигона составит 1 млн 350 тыс. тонн (90 тыс. тонн в год) — это будет один из крупнейших полигонов Ярославской области. Для сравнения, остаточная мощность полигона «Скоково» под Ярославлем менее 5 млн тонн. В проекте документа говорится, что место размещения нового полигона может быть изменено по решению органов власти.

Одновременно территориальная схема предполагает закрытие практически всех небольших полигонов в регионе: в Некоузском, Борисоглебском, Пошехонском, Ростовском, Любимском, Большесельском, Мышкинском, Гаврилов-Ямском, Некрасовском районах. Крупнейший из них — полигон «Чистый город плюс» в Ростовском районе. Очевидно, что его и должен заменить новый полигон в Переславском районе. Сейчас на «Чистый город плюс» возятся отходы не только из Ростовского района, но и Переславского, где полигон уже переполнен и закрыт.

Причины закрытия большинства полигонов, как следует из проекта терсхемы — наполнение, несоответствие требованиям природоохранного законодательства, отсутствие тех или иных согласующих документов.

Вместо закрываемых полигонов планируется расширить пять действующих, куда, судя по всему, и будет свозиться мусор из районов, где полигоны закроют.

При этом оставшиеся полигоны расширят. На полигоне «Скоково» за счет соседней территории планируется создать площадку компостирования мощностью 150 тыс. тонн в год. Отметим, что это сопоставимо с годовым объемом отходов, который сегодня принимает «Скоково».

Также будут расширены действующие полигоны Углича (на 400 тыс. тонн), Первомайского района (на 300 тыс. тонн), Даниловского района (на 100 тыс. тонн), Рыбинска (на 250 тыс. тонн). Обращает на себя внимание, что новый и три реконструируемых полигона находятся на трассе М-8.

Таким образом, в результате этих реформ в области должно остаться 6 крупных полигонов. Естественно, увеличится стоимость вывоза мусора до новых мест утилизации. Вероятно, с этим отчасти связано и предлагаемое увеличение тарифов для населения.

Схема предлагает два варианта увеличения тарифа — при одном и при двух региональных операторах. С учетом того, что единый региональный оператор выбран на 8 лет, наиболее вероятным представляется именно вариант одного оператора.

Как следует из проекта документа, в этом случае тариф на вывоз мусора в 2019 году составит для многоквартирных домов 114,2 рубля, для ИЖС — 135 рублей с человека (сейчас — 73,94 и 83,8 руб). В 2020 году тариф поднимется до 133,1 и 157,3 рубля соответственно. В 2030 году тарифы вырастут свыше 200 рублей.