Москва, 9 ноября, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Современный энергетический сектор является источником 25% парниковых газов, которые приводят к глобальному изменению климата. Поэтому энергетика является одной из ключевых отраслей, где необходимы усилия по снижению выбросов C02. По мнению основателя компании Microsoft, бизнесмена и мецената Билла Гейтса, несмотря на то, что на рынке возобновляемых источников энергии был достигнут определенный прогресс, в этой области необходимы новые прорывы. Солнечные и ветряные электростанции должны быть поддержаны безуглеродными резервными мощностями в те часы и дни, когда не бывает ветра или солнца. Также необходимо повышать энергоэффективность сетей, чтобы чистая энергия поставлялась потребителям туда и тогда, где и когда она нужна.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

«Выбросы углекислого газа можно снизить, заменив чем-то ископаемое топливо, главным образом — то, что используется для двигателей автомашин, — считает председатель северо-западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук. — Это достижимо, можно перевести городские автопарки на электропитание. Но электричество тоже нужно вырабатывать. И тут не обойтись без атомной энергетики. Но электрифицировать автомобили мало. Нужно, чтобы регионы производили энергию как можно ближе к местам её потребления, чтобы минимизировать затраты на передачу топлива и потери на передачу энергии на расстояние. Это опять же могут сделать атомные станции, не нуждающиеся в тысячекилометровых нефтепроводах и размещающиеся в непосредственной близости от энергопотребителя».

«Почему именно АЭС? Дело в том, что кроме атомных станций, нет иного вида безуглеродных мощностей, работающих бесперебойно и не нуждающихся в резервных мощностях, — пояснил эксперт. — Ни ветрогенераторы, ни солнечные батареи, ни ГЭС на такое не способны. Если мы действительно считаем, что безуглеродная энергетика должна стать основой энергетического производства всего человечества в его нынешней численности, то должны согласиться с тем, что необходимые мощности может предоставить только атомная энергетика».