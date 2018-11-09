Вашингтон, 9 ноября, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Определены три лучших хоккеиста по итогам игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 9 ноября сообщается на сайте лиги.

Harold Cecchetti Нападающий «Ванкувера» Бо Хорват

Первой звездой дня признан нападающий «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват, который забил два гола и отдал две результативные передачи в матче с «Бостоном». «Ванкувер» победил со счётом 8:5.

Второй звездой назван форвард «Баффало» Джефф Скиннер, оформивший дубль в ворота «Монреаля», благодаря чему «Сэйбрз» победили со счётом 6:5.

Замкнул тройку нападающий «Аризоны» Михаэль Грабнер, который забросил шайбу в меньшинстве в матче с «Филадельфией» (4:5).

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