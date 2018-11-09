Москва, 9 ноября, 2018, 13:57 — ИА Регнум. В Госдуме с недоумением восприняли предложение о смене правил техосмотра и привязке их к пробегу и авариям, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Сломался по дороге

«Я даже не хотел бы это предложение комментировать, потому что мне непонятно, откуда это вообще взялось», — сказал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия»).

Глава комитета уверен, что «если же кто-то попадает в ДТП по технической неисправности, то тут проведение ТО не поможет, надо смотреть техническое обслуживание транспорта, его технический регламент».

Он напомнил, что за конструкцию и техническое состояние машины отвечает завод-производитель, который дает рекомендацию, как часто проходить технический осмотр или техническое обслуживание.

«А тут получается, если машина два раза в год попала в ДТП, то ей теперь каждый месяц ТО проходить? Так, конечно, не делается», — заявил Москвичев.

О разработке новой системы мониторинга состояния транспортных средств рассказал директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов в рамках заседания научно-технического совета Торгово-промышленной палаты РФ.

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Госдума в ноябре обсудит правительственный законопроект, предполагающий уточнение правил прохождения техосмотра. Подобных предложение в проекте закона не предусмотрено. Законопроект о новых правилах техосмотра предполагает нововведения не только для операторов техосмотра, техцентров и дилеров, но и для страховщиков, а главное — для автовладельцев. В частности, в законопроекте устанавливается обязанность фото‑ и видеофиксации техосмотра. Формируется электронная диагностическая карта, которая хранится в специальном реестре.