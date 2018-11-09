Обнинск, Калужская область, 9 ноября, 2018, 13:53 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области стартовал фестиваль «Играй, рожок!», который проводится в рамках VI Всероссийского фестиваля-конкурса народной музыки. Как сообщили 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, в мероприятии принимают участие более 160 человек из Белгорода, Вологды, Рязани, Пскова, Калуги, Москвы и Московской области. Обнинск на фестивале представляет одноименный ансамбль народной музыки «Играй, рожок!».

Admobninsk.ru На фестивале «Играй, рожок!»

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Церемония открытия фестиваля, история которого насчитывает уже 12 лет, состоялась в городском Дворце культуры 8 ноября. Отметим, что Обнинск принимает это мероприятие уже в шестой раз. Перед гостями и участниками выступили обнинские коллективы «Играй, рожок», «Околица», «Купава», а также солисты — заслуженная артистка России Лидия Музалева и Игорь Милюков.

На вечере прозвучали музыкальные приветствия от коллективов-участников из Калужской области: ансамбля ложкарей «Ладуны» (город Жуков) и ансамбля «Износковские ложкари».

По итогам жеребьёвки были определены номера, под которыми творческие коллективы будут выступать в конкурсной программе. В номинации «Взрослые ансамбли» участвовали шесть коллективов, в номинации «Детские ансамбли» — 10 коллективов. Затем сцена Дворца культуры превратилась в музыкальный ринг, на котором солисты из разных городов сразились в «Инструментальном баттле».