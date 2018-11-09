Петропавловск, Казахстан, 9 ноября, 2018, 13:46 — ИА Регнум. По социальным сетям и новостным порталам сегодня, 9 ноября, разлетелась фотография президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, любующихся фонтаном из сгущёнки.

Скриншот со страницы Анастасии Гуливатенко. Vk.com Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Александр Бурков на форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана

Это фото на своей странице в соцсети выставила и пресс-секретарь губернатора Омской области Александра БурковаАнастасия Гуливатенко.

«Прямо сейчас. Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Александр Бурков на форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана», — говорится в подписи к фото.

Гуливатенко объяснила, что «фонтан из сгущёнки, которым любуются президенты», представлен Омской областью.

«Ранее заявлялось, что глава России Владимир Путин предложит провести следующий форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в Омске», — резюмировала пресс-секретарь Буркова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8−9 ноября президент РФ Владимир Путин находится с рабочим визитом в Казахстане. Сегодня, 9 ноября, он побывал в Петропавловске и принял участие в XV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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