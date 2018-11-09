Москва, 9 ноября, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Регионам России в 2019—2022 гг. может быть направлено более 70 млрд рублей в качестве субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения. Об этом говорится в материалах Минздрава РФ подготовленных к заседанию Трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям, пишет «Медвестник».

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

Так, в 2019 году регионы РФ получат около 22 млрд рублей на ремонт и строительство медицинских учреждений. В частности, достаточно большие трансферты по 2 млрд рублей могут получить Калининградская и Рязанская области. Меньше всего планируется направить в Белгородскую области и Адыгею — 136,2 млн рублей и 163 млн рублей соответственно. В 2020 году на капремонт в субъекты РФ направят 27 млрд рублей, в 2021 году — 21 млрд рублей.

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Траты на создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в 2020—2021 гг. составят 51 млрд рублей. На переоснащение онкологических клиник выделят около 90 млрд рублей (около 26 млрд рублей — в 2019 г., почти 45 млрд рублей — в 2020 г. и более 18 млрд рубле — в 2021 г.) Более 12 млрд рублей субсидий планируется выделить субъекта РФ на развитие паллиативной помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава, в России свыше 600 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции. Хуже всего с ФАПами обстоит дело в Тверской области. Там капитальный ремонт требуется в 79 ФАПах.

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