В Австрии – шпионский скандал, Индонезия боится санкций США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 ноября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Вашингтон не приемлет защиту Северной Кореи от санкций;
- В Австрии нашли «российского шпиона»;
- Москва — за сохранение единого и неделимого Афганистана;
- Индонезия может отказаться от Су-35;
- В России могут изменить правила техосмотра машин.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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