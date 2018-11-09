Челябинск, 9 ноября, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Учёные Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова совместно со специалистами Магнитогорского металлургического комбината разработают экзоскелет для дверевого коксовых батарей с целью уменьшения нагрузки на спину, повышения безопасности работы и сохранения здоровья. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Адольф Менцель. Современные циклопы (Металлопрокатный стан)

В настоящее время завершился первый этап проекта: разработана концепция экзоскелета, специалисты провели математическое моделирование, которое позволило рассчитать нагрузки на все суставы дверевого.

«Провели анализ нагрузок и, как и предполагалось, наибольшая нагрузка приходится на поясничный отдел позвоночника. Остановились на экзоскелете с гибкой пластиной, который уменьшает нагрузку на 38%», — сообщил директор R&D-центра МГТУ Денис Якобчук.

Кроме снижения физических нагрузок, экзоскелет обеспечит защиту от термического воздействия, уменьшит травматичность рабочего процесса, повысит безопасности труда. В условиях работы на ММК такая разработка будет востребована и в электросталеплавильных цехах, кислородно-конвертерном цехе, доменном цехе, в различных видах ремонтных операций, в строительно-монтажных работах.

В ближайшее время учёным предстоит сделать 3D-моделирование экзоскелета, разработать техническую документацию, прототип, провести тестирование технических решений. Непосредственно выпуск продукта планируется к середине 2019 года.

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