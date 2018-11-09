Новосибирск, 9 ноября, 2018, 13:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области решения о новых подходах к совершенствованию системы онкопомощи будут приниматься по результатам проведения аудита работы в отрасли, заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на пресс-конференции сегодня, 9 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Пресс-конференция министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова

По словам министра, качеству лечения онкозаболеваний в регионе сегодня уделяется повышенное внимание. Так, на регулярной основе проводится работа по технической модернизации оборудования, развитию инфраструктуры, подготовке квалифицированных кадров.

«Мною было инициировано проведение аудита онкологической службы Новосибирской области — чтобы адекватно проанализировать и оценить состояние этого направления, его возможности и потенциал. В аудит входит проверка абсолютно всей онкослужбы — наличие коек, условия пребывания пациентов, количество онкологов, техника и инфраструктура. На основании полученной информации будет принято решение о новом подходе к системе онкопомощи региона», — сказал Хальзов.

Речь, в частности, идёт о строительстве нового онкологического центра в Новосибирской области. До конца текущего года губернатору Новосибирской области Андрею Травникову будет предоставлено медико-техническое обоснование, а в 2019 году завершится работа над проектом онкоцентра. Сейчас ведётся подготовка необходимой документации. Строительство должно начаться в 2020 году.

«Важно не терять время, ожидая нового онкоцентра, а уже сейчас проводить комплексные мероприятия, чтобы в корне изменить и улучшить ситуацию. Новые подходы необходимо внедрять уже сегодня, задействовав весь имеющийся медицинский и научный потенциал и возможности», — считает глава минздрава.

Константин Хальзов отметил, что повышенное внимание уделяется внедрению маршрутизации в систему онкопомощи — данный вектор охватывает все этапы наблюдения и лечения пациентов, от первичного звена медицины (ФАПы и поликлиники) до оказания высокоспециализированной медицинской помощи. В конечном итоге должна быть создана Единая онкологическая регистратура.

Уделено внимание и обучению высококвалифицированных кадров. Сейчас на кафедре онкологии профессиональную переподготовку проходят 50 врачей, переучивающиеся с других специальностей.

По мнению главного онколога региона Владимира Войцицкого, имеющаяся в Новосибирской области инфраструктура позволяет решать стоящие перед отраслью проблемы.

«Перед нами стоит задача раннего выявления заболевания, проведения своевременной диспансеризации населения. От этого намного зависит качество и успешность последующего лечения», — подчеркнул Войцицкий.

Отметим, что по официальным данным, за последние десять лет в Новосибирской области улучшились ключевые показатели наблюдения за онкологическими заболеваниями. Кроме того внедряются новые технологии, совершенствуется инфраструктура. Показатель одногодичной летальности снизился на 25,5%, запущенность злокачественных новообразований — на 21,1%; на 17,8% увеличился показатель пятилетней выживаемости больных злокачественными новообразованиями.