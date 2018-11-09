Красноярск, 9 ноября, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Мэр Красноярска Сергей Еремин осмотрел 8 ноября новую дорожную специализированную технику. Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, Ерёмин побывал на МП «Специализированное автотранспортное предприятие», которое обслуживает основную дорожную сеть города. В этом году впервые в истории благодаря поддержке губернатора Красноярского края Александра Усса парк дорожно-коммунальной техники обновится на 100 единиц. Машины приходят поэтапно. На сегодня уже половина спецмашин разной модификации включились в работу, остальная часть техники поступит до конца декабря.

Пресс-служба администрации Красноярска Мэр Красноярска проверил новую уборочную технику

Глава города осмотрел обновлённый автопарк — грейдеры, комбинированные дорожные машины (КДМ) и вакуумно-подметальную технику («дорожные пылесосы»). Специалисты продемонстрировали возможности навесного оборудования для КДМ.

Например, штендер для распределения жидких противогололёдных реагентов отличается высокой шириной разброса. Ещё одна новинка — автоматизированная щётка, которая позволяет мыть вертикальные ограждения — бетонные блоки или заборы, раньше эти работы выполнялись вручную. Из кабины теперь можно управлять и рейкой для поливомоечных машин. Механизм может давать струю до 16 метров шириной. Технике под силу выполнить сразу несколько видов мойки: помыть дорогу, ограждения, знаки и даже остановочные павильоны. Отдельно полив можно осуществить с помощью насадки-«пистолета».

Одну из машин мэр протестировал лично.

«Супероборудование! Раньше ничего подобного в Красноярске не было. Новые уборочные машины позволяют одновременно выполнять на дороге до трёх операций, заменяя сразу несколько «Камазов», — подчеркнул мэр при детальном знакомстве с техникой. Большая часть машин универсальна: приспособлена для уборки улиц города в любое время года.

В завершение встречи мэр Сергей Ерёмин резюмировал: «Если сравнить технику, которая обслуживала красноярские дороги раньше и сейчас, то это напоминает переход из каменного века в технологичное будущее. Некоторые опции техники у нас появились первыми за Уралом. Есть чёткое понимание, как убирать, нужно только отработать этот механизм. Благодаря новой технике мызначительно ускорим процесс уборки городских улиц. К примеру, сейчас с учётом всех новых машин все 210 километров магистральных дорог получится обслужить примерно за два с половиной часа. А раньше на это же расстояние требовалось более четырёх часов. Но самое главное — у нас теперь есть гарантия городской безопасности».