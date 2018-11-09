«Незаконные и необоснованные»: заводы «Тракторного концерна» делили 20 млн
Волгоград, 9 ноября, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Два предприятия машиностроительно-индустриальной группы концерна «Тракторные заводы» схлестнулись в суде за 20,427 млн рублей. Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение суда первой инстанции, а жалобу ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» без удовлетворения. Теперь последнему предстоит выплатить весь долг ОАО «Алтайский моторный завод». В жалобе заявитель требовал «отменить судебные акты как незаконные и необоснованные», мотивируя тем, что «доказательств исполнения новым должником (истцом) своих обязательств перед кредитором по договору перевода долга не представлено, в связи с чем он не вправе требовать уплаты задолженности от первоначального должника (ответчика)». Суд решил иначе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, оба предприятия входят в машиностроительно-индустриальную группу концерна «Тракторные заводы», который включает два десятка компаний в ряде регионов России: Чувашии, Мордовии, Карелии, Липецкой, Владимирской, Волгоградской, Курганской областях и Алтайском крае.
В 2017 году широко стало известно о наличии многомиллиардных долгов у концерна, о которых компаниям напомнил главный кредитор — Внешэкономбанк. Ему, по разным данным, концерн должен от 70 до 90 млрд рублей, при этом почти 30 млрд рублей в сентябре 2018 года ВЭБ «отсудил» у 13 компаний группы.
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Представители ВЭБ в августе 2018 года сообщили о предстоящей реструктуризации задолженности, чтобы сохранить старейшие заводы России. Оборонный «пул» решено передать госкорпорации «Ростех», а для гражданских предприятий найти частного инвестора. В числе вероятных кандидатов — ООО «Холдинг Транспортные компоненты», учреждённое кипрской компанией Tadorix Consultants Limited.
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Одновременно с разговорами о реструктуризации долгов, в арбитражных судах продолжаются слушания дел по искам ВЭБ к разным предприятиям концерна, часть претензий — банкротные. В числе потенциальных банкротов — Курганмашзавод, слушания по нему должны пройти в декабре 2018 года, а среди признанных банкротами — ООО «Торговый дом «Волгоградский трактор».
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Есть проблемы и у ОАО «Алтайский моторный завод», у которого заканчивается срок наблюдения. Слушания по банкротному делу назначены на 11 декабря 2018 года.
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А пока алтайское предприятие пытается взыскать долги с другого участника концерна — ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ».
29 мая 2015 года между алтайским заводом (новым должником), волгоградской компанией (первоначальным должником) и еще одним предприятием концерна — ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» (кредитором) был заключён договор о переводе долга, в соответствии с которым первоначальный должник с согласия кредитора передает, а новый должник принимает на себя обязательства первоначального должника по погашению задолженности перед кредитором в размере 20 427 942,71 рубля. Долг возник по договору займа от 17 сентября 2008 года, который был подписан чувашским заводом и волгоградским предприятием.
«Судом установлено, что задолженность ОАО «Алтайский моторный завод» перед ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» в размере 20 427 942,71 руб., возникшая из условий вышеуказанного договора
Алтайское предприятие потребовало через суд вернуть ему средства, которые были направлены на погашение долга, и суд взыскал с первоначального должника — ОАО ТК «ВгТЗ» сумму полностью.
Арбитражный суд Поволжского округа, базирующийся в Казани, отказал в удовлетворении жалобы на решение суда первой инстанции. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия.
«В кассационной жалобе ОАО ТК «ВгТЗ» просит отменить судебные акты как незаконные и необоснованные. В обоснование жалобы указывается, что доказательств исполнения новым должником (истцом) своих обязательств перед кредитором по договору перевода долга не представлено, в связи с чем он не вправе требовать уплаты задолженности от первоначального должника (ответчика)», — отмечалось в материалах дела.
Доводы заявителя не показались суду весомыми.