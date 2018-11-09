Киев, 9 ноября, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Все, кто стоят за организацией выборов в Донбассе, неминуемо будут наказаны, заявил глава совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сказано 9 ноября на официальном сайте ведомства.

Цитата из м/ф «Рикки-Тикки-Тави». Реж. Александра Снежко-Блоцкая. 1965. СССР Он пугает, а нам не страшно

По мнению Турчинова, выборы в Донбассе осуждены «всеми ведущими странами мира».

«Правоохранительные органы Украины выявят всех организаторов и участников этих псевдовыборов, и они будут неминуемо привлечены к уголовной ответственности», — заявил чиновник.

Турчинов также перечислил длинный список из 23 статей уголовного кодекса Украины, по которым Киев собирается судить участников народного волеизъявления.

Напомним, выборы в Донбассе пройдут 11 ноября 2018 года. Ранее установить и наказать всех участников выборов обещал заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

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Ранее возле пунктов пропуска между Украиной и Донбассом СБУ разместила плакаты с угрозами в адрес жителей ДНР и ЛНР. Пришедших на избирательные участки спецслужба пообещала лишить пенсий и наказать на работе.

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Напомним, именно Турчинов объявил о начале карательной операции Украины против Донбасса 7 апреля 2014 года. В тот момент он занимал должности спикера Верховной рады и незаконно «исполнял обязанности» свергнутого президента Януковича.